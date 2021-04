Bastidas: «La falta de punts de vacunació obliga molts valencians a traslladar-se a altres municipis per a rebre la seua dosi»

Print This Post

Lamenta que els ciutadans estan denunciant que han de recórrer distàncies quilomètriques per a rebre la vacuna contra la COVID-19

A més molts d’ells són persones majors que tenen més dificultat a poder realitzar aquests trasllats fins als punts de vacunació

La secretària general del PP de la província de València, Elena Bastidas, ha lamentat que el començament de la vacunació massiva estiga provocant les queixes de milers de valencians per la ubicació dels centres on s’administren les vacunes. Així, ha advertit que «la falta de punts de vacunació obliga molts valencians a traslladar-se a altres municipis per a rebre la seua dosi contra el coronavirus».

Bastidas ha recollit les crítiques de veïns i alcaldes de la província que denuncien les «dificultats que tenen els residents de municipis de totes les comarques a l’hora d’accedir als centres de vacunació establits per la Generalitat», ja que en aqueixes localitats no s’ha previst cap punt per a administrar les vacunes.

La falta de dosi és un dels primers problemes als quals cal fer front, ha explicat la secretària general, i «mentre no arriben les que estaven previstes al principi difícilment podrem aconseguir un nivell d’immunitat suficient com per a poder començar a plantejar-se una progressiva volta a la normalitat».

Les vacunes que s’estan administrant ara estan destinades, a més, a col·lectius d’edat més avançada dins de la piràmide social pel que «s’està obligant moltes persones majors a realitzar trasllats quilomètrics fins a arribar als centres de vacunació».

Per a Bastidas no té sentit que no es puguen administrar les vacunes en els centres de salut dels municipis, ja que «generen problemes als veïns i desordre entre les plantilles dels professionals sanitaris que han d’administrar-les».

Per tot això, Bastidas ha urgit al Consell al fet que la planificació del procés de vacunació massiva «es faça de manera més efectiva i amb les millors condicions possibles per als ciutadans».