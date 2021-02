Bastidas: “La situació en les residències és alarmant per contagis i morts i el pitjor és que no hi ha ningú al capdavant”

Connect on Linked in

“Mes i mig després de començar el procés de vacunació i quatre mesos després que suposadament es planificara, Oltra diu que no sap res. És inacceptable i hauria de dimitir”

Sobre la reunió de demà Oltra-Barceló: “Espere que siga una mica més que una foto i un titular i es facen els passos necessaris per a posar ordre en les residències”

La portaveu de Política Social del Grup Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha afirmat hui que la situació en les residències de majors de la Comunitat Valenciana és “alarmant pel nombre de contagis i morts per Covid” i ha lamentat que no hi haja “ningú al capdavant”.

“A això li afegim el descontrol en la vacunació de majors i que s’haja deixat fora, incomprensiblement, als centres de dia i als habitatges tutelats, i que hi haja retards a vacunar a residents, la qual cosa ens està deixant una mitjana de 24 morts al dia”, ha assenyalat.

“Un mes després del termini en el qual havien d’estar vacunats tots els treballadors i usuaris coneixem que s’ha vacunat a persones que no formen part de l’ordre primer, es produeixen retards que costen vides, encara queda el 20% del primer grup per vacunar i Oltra no s’assabenta o no es vol assabentar”, ha criticat Bastidas.

La diputada popular ha indicat que “l’encara vicepresidenta, un mes i mig després de començar el procés de vacunació i quatre mesos després que suposadament es planificara, diu que no sap res i acudeix demà a una reunió amb Barceló perquè li aclarisquen la seua nefasta gestió que pateixen els més vulnerables. És inacceptable els retards, la incompetència i l’abandó i ha de dimitir o que la facen dimitir”.

Bastidas ha indicat que espera que la reunió de demà “siga una mica més que una foto i un titular” i es facen de veritat “els passos necessaris per a posar ordre en les residències de majors”.