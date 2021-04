Bastidas: “Modificar la Llei Electoral no preocupa a la societat i no és oportú en aquest moment”

Connect on Linked in

· “Els qui tenen tant d’interés a modificar la llei electoral han d’explicar als ciutadans que no arriben a fi de mes o no els arriben les vacunes per què aquesta modificació és capital”

· El PPCV insistirà en l’escenari econòmic en el ple amb una iniciativa sobre la modificació pressupostària per a poder habilitar ajudes a afectats per Covid

La portaveu adjunta del Grup Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha reiterat hui que la modificació de la Llei electoral “no preocupa la societat valenciana i no és oportuna en aquest moment”.

Bastidas s’ha pronunciat així en la compareixença posterior a la reunió de la Junta de Síndics de les Corts. La diputada ha afirmat que hui s’ha vist “un nou episodi en aquest serial quan de manera sorprenent s’ha tornat a demanar una ampliació del termini de les esmenes”. Així, Bastidas ha assenyalat que s’està donant una imatge “de baralles d’alguns partits sol pensant en el seu futur particular i les seues butaques” i ha indicat que aquells que tenen tant d’interés a modificar la llei electoral “hauran d’explicar als ciutadans que no arriben a fi de mes o als qui no els arriben les vacunes per què aquesta modificació és capital”.

D’altra banda, Bastidas ha indicat que el PPCV insistirà en el pròxim ple en qüestions econòmiques amb una iniciativa sobre la modificació pressupostària per a poder habilitar ajudes a tots els sectors afectats per Covid. També es realitzaran diverses preguntes sobre l’horitzó econòmic que s’està dibuixant i l’escenari post-pandèmia.

A més, Bastidas s’ha pronunciat sobre el transvasament Tajo-Segura. “És una qüestió molt rellevant ja que afecta 2.300 milions d’euros a l’any, 110.000 llocs de treball i 80.000 regants i necessitem una postura inequívoca per part dels responsables polítics”.

En el ple també compareixerà la vicepresidenta del Consell i responsable de Política Social, Mónica Oltra, sobre la sentència a un educador condemnat per abusos a una menor tutelada. “El culpable és l’agressor i ja està condemnat, però la Conselleria té responsabilitat. Tindrem ocasió d’escoltar a Oltra, a qui preguntarem per la cadena d’errors en la gestió d’aquest tema pel seu departament”.

Finalment, Bastidas ha lamentat que la proposta de crear una comissió d’investigació sobre les ajudes al valencià no entre en el ple. “Insistim en les ajudes, ja que en les del valencià casualment sempre ixen beneficiats familiars del President i hem presentat una sol·licitud de comissió d’investigació per a analitzar amb deteniment totes les ajudes al valencià atorgades per aquest Consell. Pensàvem que anava a entrar a aquest ple i no ha sigut així i esperem que siga en el següent”, ha assenyalat.