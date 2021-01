Bastidas: “Ningú entén que Puig es negue a comparéixer en Les Corts davant la gravetat de la situació”

Connect on Linked in

Elena Bastidas critica que “siga la consellera i no el president qui acudisca a les Corts. Puig s’amaga per a no donar explicacions”

El PPCV demana dades reals i vertaderes sobre la pandèmia “perquè vivim en la cerimònia de la confusió”

“Ningú entén que Puig es negue a comparéixer en les Corts davant la gravetat de la situació”. Així ho ha assenyalat la portaveu adjunta del Grup Popular, Elena Bastidas, després del vot en contra a aquesta compareixença dels grups del Botànic en la Junta de Síndics.

La portaveu popular ha denunciat que Puig “s’amaga i, donada la situació, no vol comparéixer en les Corts per a explicar l’actual situació i les dades sanitàries, econòmics i socials a conseqüència de la pandèmia. Tenint en compte la gravetat de la situació i les dades alarmants a la Comunitat Valenciana, ha de ser el president Puig qui comparega davant la Diputació permanent. No sabem què més ha de passar perquè vinga al parlament”.

“És lamentable que els grups del Botànic hagen rebutjat la compareixença de Puig. A més, tampoc han acceptat que Puig comparega per a donar explicacions sobre l’escàndol que aguaita als seus germans. El que anem coneixent sobre el cas, amb la sanció posada a l’empresa del germà del president per part de Comissió de la Competència, és prou important perquè no s’amague darrere de la pandèmia i no de la cara”.

Bastidas ha mostrat la seua estranyesa per la decisió de la consellera de Sanitat d’autoassenyalar-se el dia i hora de la seua compareixença en la Diputació Permanent de les Corts de manera unilateral per a dilluns que ve. “És estrany i atípic”.

A més, Bastidas ha considerat “inadmissible i incomprensible” que les Corts, més enllà d’alguna comissió solta, “no tinguen activitat amb la intensitat dels problemes que estem vivint. S’havia d’estar setmanalment compareixent i treballant per a tirar avant qüestions importants en aquests moments com les mesures econòmiques o el problema social que sacseja a milers de valencians. Per això hem sol·licitat que aquest mes siga habilitat”.

Respecte a l’anunci de noves restriccions per part del Consell, Elena Bastidas ha exigit a Puig “la màxima transparència. Demanem que se’ns faciliten les dades reals i vertaderes perquè vivim en la cerimònia de la confusió. Veiem amb estupor i preocupació contradiccions en les dades i demanem informació real. Si a la vista d’aqueixes dades cal prendre mesures complementàries podríem pronunciar-nos amb rigor. No podem donar suport a mesures complementàries de restriccions si no van acompanyades amb mesures de caràcter sanitari, econòmic i social. Els anuncis estan bé però si no es materialitzen, es queden en el no-res. La situació econòmica per a molts valencians és insuportable”.