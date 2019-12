Bastidas: “Oltra carrega a les famílies amb el pes de la Dependència i estén el seu model social low-cost”

Connect on Linked in

“Quan coneixem que diners per al valencià ha pogut anar-se a entitats que donen suport al procés, li demanem a Oltra menys Independència i més Dependència”

· Denúncia que la creació d’un cens de persones cuidadores en l’entorn familiar cerca estalviara un 66% en l’atenció professional per a passar-li la responsabilitat a les famílies

· “Som la comunitat amb major nombre de familiars cuidadors, 25 punts per damunt de la mitjana (fins al 56%)”

·“Les retallades ja han arribat a la vicepresidència, que viu en un etern Black Friday perquè en lloc de professionalitzar el sector, opta pel model més barat”La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (GPP), Elena Bastidas, ha lamentat que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra s’haja proposat com a objectiu en aquesta Legislatura “traslladar el pes de la Dependència a les famílies per a estendre el seu model social low-cost”.

Bastidas s’ha referit d’aquesta manera a la creació d’un cens de persones cuidadores en l’entorn familiar amb l’objectiu de reconéixer les competències professionals i experiència adquirides i atorgar-los la possibilitat d’obtindre una qualificació professional. Segons ha explicat, si Oltra apostara per la professionalització del sector suposaria la creació de 30.000 llocs de treball el que reduirien les llistes d’espera. “Ara que hem conegut que ajudes al valencians del Consell han servit suposadament per a subvencionar de manera directa o indirecta a entitats catalanistes que han promogut el procés, volem demanar-li a Oltra menys

Independència i més Dependència” “Mónica Oltra ha tret la gestió de la dependència de la Generalitat i li l’ha traspassada a les famílies”, ha assenyalat al mateix temps que ha assenyalat que, segons dades oficials, quasi el 56% (48.737) de les prestacions concedides per la seua conselleria són per als cuidadors familiars. Per a la diputada, “les rebaixes ja han arribat a la vicepresidència, viu en un etern Black Friday’ perquè “en lloc de professionalitzar el sector, en lloc de donar-li oportunitats a les persones que tenen dependents a casa perquè no deixen el seu treball, en lloc de promoure la qualitat assistencial i l’atenció professional opta pel model més barat”.

En aquest sentit, ha assenyalat que som la comunitat amb major nombre de familiars cuidadors, 25 punts per damunt de la mitjana (30%), la que menys prestacions per teleassistència paga, 12 punts per davall de la mitjana. Així, ha denunciat les retallades que ha proposat Oltra amb l’únic objectiu de “buscar l’estalvi, no l’atenció, ja que amb aquests cuidadors la seua conselleria s’estalvia el 66% de la despesa derivada de la labor d’aquests professionals”. “Oltra només pensa en ella, dispara el capítol de personal de la seua conselleria, que creix un 13,5%, però ho retalla en Dependència”. Per a Bastidas, “els dependents de la Comunitat valenciana han deixat de tindre la Generalitat del seu costat”.