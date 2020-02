Bastidas: “Oltra ha de dimitir per no defensar a la menor tutelada víctima d’abusos per part d’un cuidador”

Connect on Linked in

“Volem arribar fins al final, perquè Oltra era la responsable política de la tutela d’aquesta menor i ens trobem amb moltes preguntes sense resposta”

Qualifica de “desastrosa” la gestió en polítiques de menors i de “negligent” en el cas de Segorbe

La portaveu adjunta del grup Popular i portaveu de Política Social, Elena Bastidas, ha exigit hui la dimissió de la vicepresidenta del Consell i responsable de les política de menors, Mónica Oltra, “per no defensar a la menor tutelada que va ser víctima d’abusos per part d’un cuidador”.

Bastidas ha interpel·lat aquesta vesprada en el Ple de les Corts a Mónica Oltra sobre la política general de la Conselleria en matèria de centres de menors. La diputada popular ha qualificat la gestió de “desastrosa”, apuntant als informes de la Sindicatura de Greuges i les sentències en contra. Així mateix, ha indicat que en el cas del centre de Segorbe “l’actuació va ser negligent i pot costar milions d’euros als valencians”.

Bastidas ha recordat el cas de la condemna a un educador d’un centre de menors de València per abusos a una menor tutelada, un cas que ha qualificat de “gravíssim”. “És una condemna de cinc anys de presó i 10 d’inhabilitació per abusar d’una menor tutelada per la Generalitat, tutelada per la Conselleria de la qual Oltra és la principal responsable política”, ha assenyalat.

La portaveu adjunta del GPP ha criticat que fins ara Oltra no haja comparegut en seu parlamentària per a explicar aquests casos. “Si som ací és perquè el PPCV l’ha portada quan Compromís i els seus socis del PSPV i Podemos ja no han pogut servir-li més d’escut”.

“Volem arribar fins al final, en l’àmbit que ens correspon, perquè Oltra era la responsable política de la tutela d’aquesta menor i ens trobem amb moltes preguntes sense resposta, amb moltes actuacions plenes de contradiccions. La societat valenciana mereix respostes i forma part d’Oltra donar-les”, ha indicat Bastidas, qui ha recordat que el PPCV ha demanat una comissió en Les Corts sobre infància i adolescència.

Bastidas ha realitzat una sèrie de preguntes a Oltra com quan va tindre coneixement dels fets de València, per què va actuar de manera diferent en aquest cas i en el de Segorbe, per què no va decidir buscar alguna fórmula per a delegar la gestió d’aquest expedient donada la seua clara vinculació personal amb el cuidador o què li sembla que la menor acudira al jutjat emmanillada.

“Quan un cas com aquest té tants punts foscos, tants interrogants, quan hauria de ser senzillament l’aplicació d’un protocol amb els mateixos paràmetres per a tots els centres de menors tutelats és que estem davant fets gravíssims. És un cas repugnant d’abusos a una menor tutelada i Oltra no va fer res”, ha resolt.