Bastidas: “Puig dispara el nombre d’alts càrrecs del seu Consell fins a l’escàndol”

El nombre d’alts càrrecs i assessors del Botànic II és com la multiplicació dels pans i els peixos i costarà quatre milions d’euros més que en 2015”

El Botànic II incrementa el nombre de Conselleries, de secretaries autonòmiques, d’assessors i de direccions generals

El Consell s’envolta d’alts càrrecs i no sabem molt bé per a què. Per descomptat no és per a donar la cara en Les Corts, on Puig estarà absent set mesos”

La sotssecretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Elena Bastidas, ha afirmat hui que el President de la Generalitat, Ximo Puig, “dispara el nombre d’alts càrrecs i assessors del seu Consell fins a l’escàndol després de vendre un missatge d’austeritat que ha resultat fals”.

Bastidas s’ha pronunciat així en compareixença davant els mitjans de comunicació. La dirigent popular ha assenyalat que el nombre d’alts càrrecs i assessors del Botànic II “és com la multiplicació dels pans i els peixos”. Així, el nou Govern valencià ha incrementat el nombre de Conselleries, ha elevat a 29 les secretaries autonòmiques –més l’Institut Valencià de Finances i l’Advocacia de la Generalitat, que tenen el mateix rang- i preveu augmentar un assessor més per conseller i fins a 70 les direccions generals. “Tot aquest augment en sol quatre anys. Estem parlant d’entrada de quatre milions d’euros més en alts càrrecs respecte al primer Consell de Puig en 2015”, ha indicat.

Bastidas ha reiterat que aquest augment “és un escàndol” i ha manifestat que el cap del Consell “ha batut tots els rècords i riu dels valencians quan diu que aquests nomenaments no tindran impacte en l’economia”. La sotssecretària general ha assenyalat que els diners destinats a alts càrrecs “hauria d’anar a polítiques socials, a pal·liar les llistes d’espera de sanitat o dependència, però aquest Consell prefereix destinar-ho al repartiment de butaques”.

Finalment, Elena Bastidas ha recordat les paraules d’Oltra en 2015, “quan es comprometia al fet que cada conseller tinguera únicament dos assessors i hui hi ha qui té una dotzena”. “El Consell de Puig s’envolta d’alts càrrecs i no sabem molt bé per a què. Per descomptat no serà per a donar comptes de la seua labor en aquests primers mesos de legislatura, ja que el President estarà set mesos sense donar la cara en Les Corts”, ha conclòs.