Batucada per començar el Nadal en Carcaixent

En Carcaixent comença el Nadal Vip a ritme de Batucada

El Nadal en Carcaixent ja és una realitat, comencen dies plens d’activitats nadalenques per a totes les edats





Una de les primeres activitats ha estat la ruta d’aparadors nadalencs amenitzada amb la Batucada Baturalla , en la qual el Consell d’Infància i Consell de la Joventut de Carcaixent que han estat els encarregats de donar els premis 2019





En els pròxims dies, les activitats no paren, Globotà de més de 10.000 globus, tallers infantils, i com no la Visita del Pare Noel