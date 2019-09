Belén Hoyo: “Ningú entén que Puig no li haja reclamat a Sánchez la convocatòria del CPFF”

Print This Post

El PP afronta el curs polític “amb la responsabilitat de continuar treballant per tots els valencians independentment de si Sánchez ens aboca a unes noves Eleccions Generals”

Avança que el PP presentarà iniciatives perquè les famílies “patisquen el menys possible els efectes de l’alentiment econòmic” provocat per la paràlisi de Sánchez

La diputada nacional del Partit Popular i presidenta del Comité Electoral del PP, Belén Hoyo, ha assenyalat hui que “no s’entén, el mires per on el mires, que el President de la Generalitat, Ximo Puig, no haja reclamat a Pedro Sánchez la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) perquè els valencians reben els diners que li correspon”.

Hoyo s’ha manifestat en aquests termes després de participar en una reunió al costat de la Presidenta del PPCV, Isabel Bonig, i les portaveus d’Interior del Congrés i el Senat, Ana Vázquez i Clara Sandamián per a analitzar la situació dels funcionaris de presons.

Així, ha assenyalat que el PP afronta aquest nou curs polític “amb la responsabilitat de continuar treballant per tots els valencians, per complir amb els compromís adquirits amb aquesta terra, independentment de si Pedro Sánchez ens aboca a unes noves Eleccions Generals o no”.

“Hi ha una gran reclamació econòmica per part de les comunitats autònomes a causa del desgovern en el qual s’ha instal·lat el Govern d’Espanya” ha assenyalat al mateix temps que ha avançat que el PP presentarà iniciatives perquè les famílies “patisquen el menys possible els efectes de l’alentiment econòmic” provocat per la paràlisi de Pedro Sánchez.

“Continuarem reivindicant els diners que li correspon als valencians i seguirem reclamat la reforma del sistema de finançament”. “És fonamental que els lliuraments a compte a les comunitats autònomes es faça al més prompte possible”, ha assenyalat.

En aquesta línia ha indicat que el PP també presentarà en la Cambra Baixa iniciatives encaminades a defensar els interessos de la Comunitat Valenciana com les plantejades en matèria d’agricultura, perquè “és l’u dels sectors més perjudicats en la Comunitat Valenciana”. “Treballarem perquè la campanya que comença siga millor que l’anteriors”, ha assenyalat.

El PP també presentarà iniciatives en matèria educativa relacionades amb els qüestionaris que utilitza el Consell per a espiar l’ús que els alumnes de la Comunitat fa del valencià fora de classe i propostes relacionades amb les principals reivindicacions dels funcionaris de presons.