Belén Hoyo: “Sánchez discrimina la Comunitat en el repartiment de fons europeus davant el silenci de Puig”

Connect on Linked in

“Sánchez és un ‘nini’, que no té pla. Ni coordina, ni planifica, ni paga a les CC.AA”

· La diputada nacional del PP acusa a Sánchez i Puig de “enganyar amb cants de sirena als sectors que pitjor l’estan passant”

a diputada nacional del PPCV, Belén Hoyo, ha assenyalat que “Sánchez discrimina la Comunitat Valenciana en el repartiment de fons europeus davant el silenci de Puig”.

La també presidenta del comité electoral nacional del PP, Belén Hoyo, ha explicat que “la Comunitat Valenciana ha sigut abandonada pel govern d’Espanya amb un Puig submís, incapaç d’alçar la veu a Madrid per a defensar als valencians. Ni Sánchez ni Puig han fet res en dos anys per a modificar l’actual model de finançament, clarament discriminatori amb la Comunitat. A això cal sumar la discriminació en els fons europeus per a ajudes covid, el repartiment de les quals serà a l’antull de Sánchez després de la seua aprovació la setmana passada en el Congrés i davant el que Puig calla en lloc de reivindicar”.

Per a Belén Hoyo, “Sánchez i Puig estan enganyant amb cants de sirena als sectors que pitjor ho estan passant, creant expectatives sobre les ajudes a gent que ho està passant molt mal i que després saben no podran complir”.

Hoyo ha indicat que Sánchez “no té pla. És un ‘nini’, Ni coordina, ni planifica, ni paga” a les CC.AA. En aquesta línia, ha precisat que li deu als valencians 3.500 milions d’euros, amb els quals es podria contractar més plantilla, desatacar la Sanitat i pagar als sectors més afectats per la pandèmia. Aquesta quantitat de 3.500 milions és pel finançament que ens correspon, per l’atenció sanitària a desplaçats, per l’atenció a la dependència que ens deu, l’IVA dels valencians i el fons COVID que la ministra Montero es va comprometre a enviar a la Comunitat i que encara no ha arribat”.

A canvi -ha continuat- Pedro Sánchez i Ximo Puig “sagnen a impostos als valencians en la pitjor pandèmia de la història del nostre territori. Per això, des del PP hem reclamat que els impostos s’adapten al nivell de restriccions: a zero ingressos, zero quotes, zero impostos”.

La “inacció” de Pedro Sánchez ens ha costat ja el tancament de 10.000 empreses en la Comunitat i 11.000 milions de pèrdues en el sector turístic en 2020, una caiguda del 61,3% respecte a 2019 sense que s’hagen “arbitrat alternatives” per a traure al sector a la flotació.

Hoyo ha criticat que “Sánchez només vinga a la Comunitat a inauguracions, però no a visitar el fake sanitari més famós d’Espanya, com són els hospitals de campanya” o haja trepitjat el nostre territori “sense un pla d’ajudes a l’hostaleria, l’oci i la restauració com la rebaixa del 4% de l’IVA o una línia de suport per a autònoms. Pretenen fer callar la veu dels autònoms valencians amb un pla fantasma, que no cobreix les necessitats dels professionals i que només posa traves”.