Connect on Linked in

Aldaieros i aldaieras de totes les edats abarrotabron el carrer de Sant Antonio diumenge passat, 2 de febrer, per a celebrar la tradicional Benedicció d’animals. Amb aquest acte es donava per finalitzades les festes en honor a sant Antoni Abat molt arrelades a la localitat. Una desfilada de gossos, gats, ocells i, sobretot, cavalls acompanyats pels veïns i veïnes d’Aldaia , guardaven torn, com cada any, per a rebre la benedicció del rector de la localitat.