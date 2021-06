Benestar Animal de València signa un conveni que fomenta la reinserció social d’interns de Picassent mitjançant la cura de gossos abandonats

La regidora de Benestar Animal, Glòria Tello, ha explicat que el conveni signat entre l’Ajuntament de València i la “Societat Centre de Desenvolupament Caní Integradogs” ha començat ja a implantar-se en el centre penitenciari de Picassent. Així, s’han incorporat gossos abandonats i acollits en el Centre d’Acollida d’Animals de l’Ajuntament de València per a ser educats per part dels interns i facilitar així la seua posterior adopció. De forma paral·lela, estos animals intervenen de manera positiva en l’àmbit psicosocial educatiu, emocional i social dels interns.

“Els gossos abandonats que intervenen en el programa se’n beneficien del mateix facilitant la seua adopció posterior gràcies a l’educació per part d’interns de Picassent, alhora que es consciencia per evitar abandonaments”, ha explicat la regidora Glòria Tello. Açò dóna als interns l’oportunitat de realitzar un canvi en la seua vida personal, els beneficiarà no només per a la reinserció laboral, sinó també per al seu benestar psicoemocional (nivells d’autonomia personal, seguretat, esmorteir les fluctuacions anímiques que la vida privada de llibertat provoca, sentiment d’utilitat, etc…) i està relacionat amb competències i habilitats socials de relació i resolució de conflictes. “Des de la regidoria de Benestar Animal hem facilitat la realització de pràctiques voluntàries en els Centres d’Acollida de Gossos Abandonats gestionats per l’Ajuntament de València a aquells reclusos que hagen participat en els programes previstos en el conveni una vegada que la seua situació legal ho ha permés. Els responsables dels centres emeten a la finalització de les seues pràctiques un certificat per les hores efectives realitzades”, ha explicat la regidora de Benestar Animal, Glòria Tello. Este programa permet que els gossos abandonats generen un espai enriquidor a nivell d’estímuls, on entrenen i practicar de forma contínua les diferents capacitats i habilitats a nivell cognitiu, conductual, emocional i social. Això, millora el funcionament adaptatiu dels participants en els programes i contribueix a minimitzar les causes derivades dels seus problemes socials, emocionals i de comportament.