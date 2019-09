Benestar Social amplia en 100 places l’oferta dels Tallers per a l’Envelliment Actiu a Paiporta

Print This Post

Memòria, artteràpia, ball, informàtica i noves tecnologies conformen l’oferta, que creix en cinc grups. La inscripció per a aquestes activitats gratuïtes es podrà formalitzar del 23 al 25 de setembre

La Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública de Paiporta ofereix a partir d’aquest mes d’octubre una nova edició dels Tallers per a l’Envelliment Actiu. Memòria, artteràpia, ball, informàtica i noves tecnologies formen part de la proposta de l’Ajuntament de Paiporta per a promoure l’exercici físic i mental i la socialització de les persones majors.



Enguany, l’Ajuntament de Paiporta augmenta l’oferta davant la gran demanda d’edicions anteriors. En total, n’hi haurà cinc grups més que reforcen les activitats amb major èxit, el que suposa 100 places més en total. Els tallers de memòria i informàtica passen de 4 a 6 i de 2 a 4 grups, mentre que el de ioga creix de 3 a 4 grups.



Les activitats són gratuïtes, i la inscripció es podrà formalitzar a l’espai Paiporta Conviu del 23 al 25 de setembre, en horari de 9.00 a 14.00 hores. L’admissió es realitzarà per ordre d’inscripció. Els llistats de persones admeses en cada grup es faran públics a partir del 27 de setembre a l’espai Paiporta Conviu i a l’Ajuntament de Paiporta.



Els Tallers per a l’Envelliment Actiu van dirigits a persones empadronades a Paiporta, que tinguen els 60 anys complits i siguen pensionistes, és a dir, que no estiguen laboralment en actiu.



Els objectius d’aquesta campanya son fomentar la bona salut física, afavorir la bona salut mental que modere els efectes del procés d’envelliment, i dinamitzar les relacions personals i grupals amb la finalitat d’evitar la solitud i el desarrelament.



En relació a la bona acollida de campanyes anteriors i l’ampliació de les places per a enguany, el regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública, Rafa Gadea, ha afirmat que “constitueix un motiu de satisfacció comprovar com les persones majors de Paiporta són conscients de la importància de mantindre i promoure la seua salut física i mental, per a així poder gaudir de l’última etapa de la vida en les millors condicions possibles”.