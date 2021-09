Benestar Social impulsa el projecte ‘Incubadora social’ per a la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat

Connect on Linked in

Isabel Lozano: “les persones, siga quina siga la seua condició, si tenen el suficient acompanyament, ajuda i recursos, poden arribar a desenvolupar amb èxit projectes d’autoocupació”.”

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha signat aquest matí un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i l’associació Empresas con Valores per a la posada en marxa del projecte ‘Incubadora Social’, l’objectiu del qual és facilitar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat social i risc d’exclusió. Tal com ha explicat la regidora, «trenquem amb el prejudici de considerar que els projectes d’empresa són per a altres perfils, ja que amb este programa estem demostrant que les persones, siga quina siga la seua condició, si tenen el suficient acompanyament, ajuda i recursos, poden arribar també a desenvolupar amb èxit projectes d’autoocupació”.

Lozano ha destacat que la signatura d’este conveni suposa “un pas endavant a l’hora d’innovar i de trobar noves formes per a aconseguir la inserció laboral de persones que estan en situació de vulnerabilitat social”. El programa beneficiarà al voltant de 40 persones, totes elles derivades dels Centres Municipals de Servicis Socials, les quals tindran, “durant una sèrie de mesos un acompanyament intensiu per part de professionals de reconegut prestigi en el món de l’empresa, que els ajudaran a dissenyar i desenvolupar, des del minut zero fins a la posada en marxa, projectes de microempreses i d’emprenedoria per a portar endavant els seus projectes”. L’objectiu és que les persones en situació de vulnerabilitat del municipi puguen trobar una eixida laboral a partir de projectes d’autoocupació i d’emprenedoria, que facilite la seua recuperació personal i la seua reinserció social a través de l’ocupació. La iniciativa es diferencia d’altres propostes més habituals d’incubadores d’empreses, perquè part de considerar les situacions de feblesa de les persones beneficiares.

La col·laboració entre l’Ajuntament de València i l’associació Empresas con Valores es concreta, després de la signatura de l’acord, en l’atenció, selecció, tutorització i acompanyament dels projectes d’emprenedoria destinats persones en situació de vulnerabilitat, d’exclusió social o de risc de patir-la. S’estableix que les dos entitats col·laboraran “en un treball conjunt que comparteix objectius i finalitat, de manera que suposa un avanç en la col·laboració entre les administracions públiques i les entitats d’iniciativa privada”.

Entre els objectius específics del projecte, que s’assenyalen explícitament en el text del conveni, s’inclouen la realització de les accions necessàries per a la inserció laboral de les persones beneficiàries, el desenvolupament d’estratègies per a crear sinergies per a facilitar la seua inclusió en el mercat laboral a través de la creació d’empreses, la formació al personal dels Centres Municipals de Servicis Socials sobre emprenedoria, i l’atracció del món empresarial per a la formació de les persones participants en el projecte.

Pressupost de 30.000 euros

Per a això, l’Ajuntament disposa d’una subvenció anual per un import de 30.000 euros, que permetrà dur a terme activitats vinculades als Centres Municipals de Servicis Socials, com els tallers per a persones usuàries, així com la identificació d’oportunitats d’emprenedoria amb les empreses, la selecció de candidats i candidates i la creació d’equips.

Es preveu una formació de 48 hores en 12 blocs formatius, impartida per un equip de 17 professors; i una mentoria de 300 hores a càrrec de 30 mentors/as (dos per projecte d’emprenedoria). A això se suma una activitat de coaching i suport psicosocial individual de 75 hores. I, finalment, depenent del projecte i les seues necessitats, es posa a la seua disposició una xarxa d’especialistes en assessorament legal, disseny, comunicació, finances… (50 hores). A més, l’equip de mentors/es i el professorat aportaran els seus contactes amb la finalitat que els emprenedors i emprenedores validen els seus productes/servicis amb empreses i/o persones amigues, mitjançant una xarxa de ‘networking’, i donen visibilitat a la Incubadora i als projectes. És a dir, un procés de formació i ‘mentorització’ dels projectes, anàlisis del procés, i seguiment una vegada acabat el programa d’incubació. De manera paral·lela, es posarà a la disposició de les persones participants el material necessari: llibres de consulta, portàtil (es prestarà a aquells emprenedors/as que no disposen d’un), ajuda per al transport, per a ‘màrqueting’, i per a les primeres despeses d’emprenedoria.

L’associació Empreses amb Valors és una ONG amb enfocament empresarial que treballa l’en el camp de l’emprenedoria de persones en risc d’exclusió. Va ser creada l’any 2019, a iniciativa d’un grup de professionals del món empresa que, tal com se subratlla en el conveni, “va decidir aportar tots els seus coneixements i experiències empresarials per a ajudar a resoldre un dels majors reptes de la nostra societat, la falta d’ocupació”.