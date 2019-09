Benetússer actua de forma preventiva sobre els embornals del clavegueram municipal

Connect on Linked in

El manteniment i neteja del clavegueram es realitza contínuament però s’actua més a fons al febrer i agost.

L’Ajuntament de Benetússer, a través de la seua empresa municipal de neteja BENESERMU, està realitzant actualment la neteja d’embornals en profunditat programada per a aquestes dates segons la seua planificació anual. Encara que el manteniment i neteja es realitza de forma contínua durant tot l’any, s’actua d’una manera més exhaustiva durant els mesos de febrer i agost per a evitar inundacions en previsió de possibles pluges fortes.

L’actuació ha consistit una neteja a fons dels embornals, alçant les reixetes i buidant de residus l’embornal fins al sifó. Aquesta actuació se suma al manteniment diari que es realitza del clavegueram retirant els residus que obstrueixen la superfície de l’embornal i impedeixen que l’aigua discórrega a través d’ells quan plou.

Des de l’empresa municipal de neteja es destaca la dificultat que presenta la realització d’aquesta tasca quan els operaris es troben diàriament amb embornals tapats amb plàstic, taulers de fusta, fins i tot caragolats a la calçada. En aquest sentit s’apunta des de BENESERMU que és important que tots els veïns aporten el seu “granet d’arena” per al bon funcionament de les instal·lacions del municipi i amb això el benestar dels ciutadans.

El protocol d’actuació davant la detecció d’embornals obstruïts puntualment marca que BENESERMU dóna avís a través de l’Ajuntament a l’empresa Aigües de València que immediatament resol la incidència amb maquinària especialitzada. “És important estar previnguts davant pluges fortes per a evitar inundacions per això posem tant interés tant en el manteniment diari dels embornals com en les actuacions en profunditat com la que estem escometent”, explica l’alcaldessa Eva Sanz.