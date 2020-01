Benetússer acull la jornada “Cingles per a la sexualitat en el segle XXI” per a abordar els perills de la difusió de contingut sexual online entre els i les joves

Connect on Linked in

Les xarrades, oferides pel Vicerectorado de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València i Caixa Popular, van aprofundir en els riscos que suposa l’intercanvi de material amb contingut sexual i la comunicació amb la parella sexual.

Benetússer ha acollit aquest matí en l’IES María Carbonell la jornada “Cingles per a la sexualitat en el segle XXI” en la qual s’ha tractat de conscienciar als joves dels perills que suposa la difusió de contingut sexual online a través de xarxes socials o en aplicacions de contactes. Les xarrades, oferides per tècniques de l’equip d’investigació SALUSEX de la Universitat de València, van aprofundir en els riscos que suposa l’intercanvi de material sexual perquè augmenta la vulnerabilitat i les possibilitats de patir sextorsion i/o grooming.

En la segona part de la jornada es va abordar també la comunicació amb la parella sexual. Segons les responsables de la jornada, l’exposició a aquestes situacions de risc pot veure’s influenciada, en certa manera, per la falta d’una comunicació clara i respectuosa amb la parella sexual. La vergonya o por al què pensarà l’altre o l’escassetat d’autoconeixement, porta a no expressar els pensaments, sentiments o desitjos en situacions sexuals. Aquesta situació, van assenyalar les expertes, “influeix en la satisfacció sexual i constitueix un factor protector davant experiències d’abús, coerció, victimització i conductes sexuals de risc en general”.

Per a la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Benetússer Ana Martín “queda evidenciat només amb veure les notícies diàriament que estem davant un problema que afecta sobretot els joves i per això creiem en la importància de l’educació afectiu-sexual per a oferir habilitats de comunicació efectiva i conéixer els riscos als quals exposem en una societat tan digitalitzada com l’actual”.



“Gràcies a que el nostre municipi és seu de l´Horta Sud del Programa Unisocietat del Vicerectorado de Projecció Territorial i Societat, hem pogut acostar aquesta interessant xarrada taller als i les adolescents de Benetússer, tenint així, el seu primer acostament amb el món universitari. Per això continuem valorant molt positivament tant la jornada com les nostres relacions amb la Universitat de València”, ha remarcat Martín.