Benetússer cancel·la les seues Festes Majors per a garantir la seguretat ciutadana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La decisió s’ha pres per unanimitat de tota la corporació municipal reunida per videoconferència

L’Ajuntament de Benetússer ha decretat cancel·lar la celebració de les seues Festes Majors 2020 a motiu de la crisi sanitària.



El Consistori ha pres aquesta decisió amb unanimitat de tota la corporació municipal, després de consultar l’opinió de la Comissió de Festes i de la Coordinadora de Moros i Cristians, coincidint tots que cal garantir la seguretat i salut de la ciutadania.

Per la seua part el regidor de Festes, Denis Madrid, comenta que “s’estan estudiant diferents opcions reinventar algun tipus de festeig durant els mesos de juny o juliol, en un entorn segur, però tot està subjecte a l’esdevenir de l’alerta sanitària”. Al mateix temps avança que “els festers i festeres que anaven a participar enguany com a representants de les diferents entitats del municipi, podran fer-lo el pròxim 2021 si així ho desitgen; comptem amb tots ells” afirma l’edil.

La situació d’incertesa que planteja l’alerta sanitària ha portat al Consistori a adoptar aquesta difícil solució, de cancel·lar les festes que estaven programades per a celebrar-se entre el 19 i 28 de juny; entenent que en aquestes circumstàncies és complicat garantir la correcta organització de les festes i no és possible preveure un horitzó clar sobre la seguretat en aquestes.

“Les Festes Majors tornaran a ser un punt de trobada en el qual ajuntar-nos i celebrar que hem superat units aquesta situació, donant el millor de nosaltres i nosaltres, però caldrà esperar una mica més” afig l’alcaldessa Eva Sanz.