Benetússer disposarà d’una escola esportiva de frontenis per a xiquets i xiquetes des de quatre anys

Connect on Linked in

Naix l’escola de frontenis després de la col·laboració entre el Club Esportiu Frontenis Benetússer, l’Ajuntament i la Federació de Frontenis i Pilota de la Comunitat Valenciana.

Benetússer disposarà d’una escola esportiva de frontenis per a xiquets i xiquetes des dels quatre anys gràcies a la col·laboració del Club Esportiu Frontenis Benetússer, l’Ajuntament de la localitat i la Federació de Frontenis i Pilota de la Comunitat Valenciana.

En la reunió celebrada ahir en l’edifici de l’Ajuntament es van establir les bases de la futura escola de frontenis. En ella van participar José Ramón Canut president del CE Frontenis Benetússer, la seua directora esportiva Amalia de la Guàrdia, el tresorer de la Federació de Frontenis i Pilota de la Comunitat Valenciana Enrique Martí i el regidor d’esports de l’Ajuntament de Benetússer Rafael del Riu.

Durant la reunió els representants del club van poder solucionar els dubtes d’organització de l’escola amb la informació que li va poder facilitar la Federació. Per la seua part el consistori, a través de la seua regidoria d’esports, va mostrar el seu interés de col·laboració, com es fa amb la resta d’escoles esportives locals, mitjançant la cessió de les instal·lacions així com de material tant per a entrenaments com per a competicions.

També es va establir una xicoteta estratègia de promoció de l’escola que començarà les seues activitats el mes vinent de setembre i que es troba en ple procés de captació de xiquets i xiquetes. Els entrenaments en el frontó municipal es duran a terme els dimarts i els dijous de 17h a 19h.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Benetússer Rafael del Riu mostrava després de la reunió la seua satisfacció per poder recuperar l’escola de frontenis de cara a la pròxima temporada. “És una sort per a Benetússer tindre persones implicades dins dels nostres clubs que dediquen el seu temps a promocionar l’esport base a través de noves escoles. Des del Club Esportiu Frontenis Benetússer saben que donarem suport tot el que puguem perquè el projecte es consolide, dins de les nostres prioritats continuarem treballant per l’esport base, inclusiu i igualitari”, explicava Del Riu.