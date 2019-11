Benetússer entrena nou parc infantil en la plaça de Sant Sebastià

Print This Post

El nou parc compta amb dues zones diferenciades segons edat, una per a xiquets i xiquetes d’1 a 4 anys i una altra de 3 a 12 anys.

Benetússer ha estrenat hui nou parc infantil en la plaça de Sant Sebastià. El parc compta amb dues zones diferents, zona Monsters i zona Zoopark, dirigides a xiquets i xiquetes d’1 a 4 anys la primera i de 3 a 12 anys la segona. La instal·lació d’aquest nou parc infantil forma part del projecte de rehabilitació dels parcs infantils del municipi finançat amb el programa Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València.

Des de hui els xiquets i xiquetes de Benetússer tenen un nou espai d’oci i jocs disponible en la plaça de Sant Sebastià. L’espai té dues zones, depenent de les edats dels usuaris. Per a xiquets i xiquetes de 1 i 3 anys està dirigida la zona Mosters que compta amb una escala en forma de plataformes escalonades, amplis panells laterals i passamans de protecció, una altura reduïda i una varietat d’estímuls sensorials i motrius idonis per a la curta edat de xiquets i xiquetes.

Per la seua part la zona Zoopark està dissenyada per a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys que busquen més estímuls físics que els animen a jugar i moure’s i reptes adequats per a la seua edat que els ajuden a desenvolupar les seues capacitats físiques i posar a prova la seua força, coordinació, equilibri i agilitat.

La instal·lació d’aquest nou parc infantil en la plaça de Sant Sebastià forma part del projecte de rehabilitació dels parcs infantils del municipi dut a terme pel consistori amb el finançament del programa d’Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València i compta amb un pressupost de 46.000 euros per a la seua execució.