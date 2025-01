Benetússer facilita de manera gratuïta parades de mercat buides per als comerços més afectats per la DANA

L’Ajuntament de Benetússer ha posat a la disposició dels comerços del municipi les parades del mercat que es troben buides perquè els comerços més afectats puguen reprendre la seua activitat.

Fins al moment s’han rebut sis sol·licituds de comerços per a instal·lar-se en el mercat municipal.

Pel moment, els comerços que s’han establit al mercat municipal són una autoescola, una botiga de mòbils, una llibreria, una sabateria i dos centres d’estètica.

Des de l’Ajuntament de Benetússer assenyalen que tots els comerços que estiguen interessats en instal·lar-se en el Mercat Municipal poden sol·licitar-ho mitjançant un registre d’entrada a l’ajuntament bé de manera presencial o telemàtica en la seu electrònica. La cessió de la parada és provisional per espai de temps que els comerciants necessiten i no tindrà cap cost per als comerços.

Per altra part, destacar que la riuada del passat 29 d’octubre va arrasar per complet el comerç local de Benetússer. Durant els primers dies cap dels 369 comerços censats en la localitat va poder obrir les seues portes, però en estos moments ja són prop de 78 els establiments que han tornat a l’activitat en les seues pròpies instal·lacions.