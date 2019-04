Benetússer fomenta l’esport entre els més joves amb les olimpíades escolars

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Durant dues jornades els escolars de 5é i 6é de Primària dels centres escolars del municipi proven l’oferta esportiva dels clubs locals.

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Benetússer, en col·laboració amb les AMPAS i els clubs esportius locals, ha organitzat durant dues jornades unes olimpíades amb l’objectiu de fomentar l’esport entre els més joves. La pretensió ha sigut la de fomentar el coneixement de l’oferta esportiva disponible en el municipi a través dels clubs esportius.

L’activitat lúdic-esportiva, dirigida als alumnes i alumnes de 5é i 6é de Primària dels centres escolars de Benetússer, ha consistit en introducció dels xiquets i xiquetes en la pràctica de noves modalitats esportives que es realitzen en el municipi. D’aquesta forma s’han format grups combinats formats per alumnes dels mateixos cursos però de diferents centres. Cadascun dels grups han realitzat un circuit en la qual han tingut l’oportunitat de conéixer cadascun dels esports. Les activitats han sigut dirigides per monitors dels diferents clubs esportius locals.

Han participat el Club *Frontenis Benetússer, el Club Bàsquet Benetússer, el Club d’esgrima La *Robera Sala d’Armes, el Va unir Benetússer Favara Club de Futbol, el club de *Karate *Sensei José Antonio García, el club *Gimnàstica Rítmica Benetússer i els clubs de *Capoeira i Handbol.

“Busquem fomentar l’activitat esportiva i els seus beneficis per a la salut i per al desenvolupament dels xiquets i xiquetes amb valors com el treball en equip, companyonia o autodisciplina. D’aquesta forma hem volgut presentar als més joves als clubs esportius perquè els coneguen, proven i si els interessa que sàpien que poden practicar aqueix esport al seu poble”, explica Rafael del Riu, regidor d’Esports.