Benetússer ha gaudit d’un taller d’esgrima escènica amb sabres de llum

El 15 de Juny de 2019 va tindre lloc en el Poliesportiu de Benetusser el primer taller d’esgrima escènica amb sabres llum realitzat a la Comunitat Valenciana.



Aquest esdeveniment ha sigut organitzat per Laura Pérez Aguado, presidenta del club d’esgrima La Robera Sala d´Armes, que novament ha jugat un paper fonamental en el desenvolupament d’activitats inclusives i accessibles a tota mena de públic.



Van acudir més de 50 persones de Múrcia, Castelló, Alacant, València i Madrid a participar en el taller impartit de manera col·laborativa per Laura Perez, directora tècnica de la Robera i Guillermo Serra i Yanick Santacruz de l’Acadèmia *Ludosport Madrid.



L’esdeveniment va comptar a més amb la col·laboració del club d’esgrima Àgora, l’Ajuntament de Benetusser i els seus veïns i la participació de clubs d’esgrima de tota la Comunitat Valenciana com a Club d’esgrima Flor del taronger de Castelló, Universitat Catòlica de Torrent de l’Horta Sud i el Club d’esgrima Meliana de l’Horta Nord de València. També es va poder comptar amb la presència de Vicente Marcos Safont President de la Federació d’Esgrima de la Comunitat Valenciana.



La Robera, en la seua línia de treball habitual, es va encarregar de facilitar aquest taller totalment inclusiu i adaptat a persones amb i sense diversitat funcional. A més d’adolescents i adults, en el taller van participar més de 15 xiquets entre 5 i 13 anys que van poder gaudir de materials i tècniques adaptats per a ells.



Entre els participants es va comptar amb la presència de medallistes d’esgrima reconeguts com a Ester Estela, Eduardo Serrano, Leire Puig, Mariam Boudalla, Ariadna Engo Sanchi i Salvador Biot a més de medallistes d’altres esports com la subcampiona d’Espanya de *sambo, Mireya Sanchis Aguado.

El taller va consistir a aprendre els desplaçaments i moviments de la disciplina de l’esport de *Ludosport i amb aqueixos moviments recrear una coreografia d’esgrima escènica, on les i els participants es van ficar en el paper d’autèntics jedais per a gaudir de la representació i de l’ús dels sabres llum.