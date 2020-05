Benetússer ja treballa en un Pla de Recuperació Econòmica

Connect on Linked in

Els diferents grups polítics de la corporació participaran amb les seues propostes en el pla esbossat per l’equip de govern

El pla contempla un ampli paquet de mesures socioeconòmiques per a ajudar a famílies, empresaris i autònoms en la recuperació de la crisi provocada pel COVID-19

Benetússer, 30 abril 2020.- L’Ajuntament de Benetússer ha començat a treballar en l’elaboració d’un Pla de Recuperació Econòmica de la localitat per a pal·liar la crisi provocada pel COVID-19. Aquest pla donarà respostes a la reconstrucció econòmica i social de Benetússer. Tots els grups polítics han mostrat la seua voluntat de participar en ell aportant les seues propostes davant la invitació de l’equip de govern llançada per l’alcaldessa, Eva Sanz.

“Es tracta d’un ampli pla de mesures socioeconòmiques per a ajudar a famílies, empresaris i autònoms” anuncia Eva Sanz. Des del Consistori indiquen que aquesta és una situació d’extrema necessitat que ha de ser tractada amb la importància que requereix. Per aquest motiu es durà a terme un diàleg amb diferents actors socials i polítics.

El pla presentat a la corporació abans de la sessió plenària del dijous recull més de 30 mesures en diferents àrees, començant per les de caràcter tributari com revisar el pagament i terminis d’impostos. Se sumen mesures socials, de caràcter sanitari per a garantir la seguretat i salut de la ciutadania, estendre les ajudes per a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, reforçar l’assistència de col·lectius vulnerables, reduir la bretxa digital i prioritzar la tramitació d’ajudes econòmiques d’emergència entre altres.

També es reforçarà l’impuls a la promoció de l’ocupació i l’estímul comercial, a més d’ajudar amb les mesures de seguretat en els comerços.

El pla redistribuirà la dotació de les partides que no s’empraran a causa de l’alerta sanitària, per a reinvertir els diners en altres àrees on serà necessari, en ajudes socials, ocupació, hostaleria i comerços en general.

“L’Ajuntament està marcant el full de ruta que seguirà Benetússer en el present i també en el futur. He de felicitar una vegada més a tota la ciutadania i forces polítiques perquè estem combatent aquesta complicada situació junts i junts tirarem avant”, conclou l’alcaldessa.