Benetússer multiplica per cinc les inversions en infraestructures en el seu pressupost municipal

El ple municipal va aprovar ahir un pressupost de 12.415.712 euros que, a més de multiplicar per cinc la inversió en infraestructures, preveu aconseguir un estalvi net real de més d’un milió d’euros.

El ple de l’Ajuntament del Benetússer va aprovar ahir el pressupost municipal per a 2020 que ascendeix a 12.415.712 euros. Els comptes per al pròxim exercici reflecteixen un augment d’un 500% en les inversions en infraestructures com a centres educatius i obres de millora i accessibilitat en vies i edificis i instal·lacions públiques com el Centre Cultural El Vaig moldre o el poliesportiu. A més, els comptes municipals preveuen aconseguir un estalvi net real de més d’un milió d’euros.

Aquests seran els primers pressupostos sense deute bancari després que durant el passat exercici s’aconseguira saldar tots els préstecs que el consistori mantenia actius. Aquesta circumstància, unida a l’arribada de fons procedents de programes com Edificant de la Conselleria d’Educació, ha provocat l’impuls en les inversions. A més, l’eliminació del deute permetrà a l’Ajuntament una capacitat d’endeutament per a afrontar projectes necessaris per al municipi que no disposava en exercicis anteriors.

Com a novetats, el pressupost inclou una nova partida de 15.000 euros destinada a beques per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, una altra per a iniciar el procés de la creació de pressupostos participatius i una altra per a la implantació del “ADN caní” per al cens de mascotes municipal. Diverses partides augmenten considerablement la seua dotació per al 2020 com a Igualtat amb un 20% més d’assignació, biblioteca que multiplica per tres el seu pressupost o el Centre Cultural El Vaig moldre la previsió del qual també puja prop d’un 40% amb increments en l’assignació per a l’organització de la Mostra de Teatre Amateur, la programació o l’apartat de manteniment, conservació i millores.

Altres millores contemplades en el pressupost són les del poliesportiu municipal que augmenta el seu pressupost per a la millora de les seues instal·lacions a més d’incloure el canvi de la gespa artificial del camp de futbol i la coberta del pavelló esportiu. Puja també l’assignació a Benesermu, l’empresa municipal de neteja que des de l’any passat s’encarrega també de la jardineria, per a les activitats per als majors, la inversió en equips informàtics per a departaments com a Joventut, les subvencions per a entitats i associacions locals i les destinades a la promoció de l’ocupació.

Finalment, el pressupost contempla també millores en el mercat municipal i la rehabilitació de l’antic molí arrosser que augmenten les seues assignacions en el pressupost municipal en un 50%. Els pressupostos compten amb tots els informes tècnics favorables i compleix amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Per a l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz “estem davant el primer pressupost de la legislatura, un pressupost que contínua amb el treball de la legislatura anterior, amb els projectes iniciats consolidant-los i que regula les línies principals de les millores que volem projectar per al Benetússer dels pròxims anys, d’acord amb el segle XXI”.