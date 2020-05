Benetússer premia als seus escolars amb diplomes pel seu bon comportament i ‘poders’ durant el confinament

Print This Post

L’Ajuntament reparteix durant aquesta setmana 2.000 màscares infantils entre els xiquets de segon cicle d’infantil fins a quart curs de primària en col·laboració amb els col·legis del municipi

Les màscares infantils estan recolzades per la norma UNEIX 065, són reutilitzables i llavables fins a 10 ocasions.

“Tens un gran poder que ens està ajudant a acabar amb la bestiola el coronavirus!”. És la llegenda que l’Ajuntament ha imprés sobre els diplomes que s’estan entregant als xiquets i xiquetes de Benetússer al costat d’una màscara infantil des del dilluns.

L’Ajuntament de Benetússer ha començat aquesta setmana el repartiment de màscares infantils per als escolars de segon cicle d’infantil fins a quart de primària en coordinació amb els centres educatius. Però “abans de res”, comenta l’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, “obsequiem als xiquets i xiquetes d’un alegre diploma en reconeixement al mèrit per la seua alegria, força, generositat, intel·ligència, i valentia que han demostrat tindre durant el confinament i que han sigut una gran inspiració per a tothom”.

La ‘Patrulla contra el Coronavirus’ rubrica aquest simpàtic document il·lustrat amb divertits ‘Benemonsters’, un símbol que va nàixer de la participació de l’Ajuntament i la ciutadania durant les primeres setmanes de la pandèmia per a ‘defensar’ les cases del coronavirus.

Aquestes màscares infantils estan recolzades per la norma UNEIX 065, són reutilitzables i llavables fins a 10 ocasions. Segons explica l’alcaldessa “l’Ajuntament està distribuint màscares per als xiquets i xiquetes de 3 a 10 anys per a facilitar existències d’aquest tallaje més reduït”.

Aquesta iniciativa se suma al recent repartiment del Consistori de 14.000 màscares entre tots els habitatges de la localitat per a vetlar per la seguretat dels seus veïns i veïnes, i que ara s’estén també als menors.