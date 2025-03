Benetússer reclama al Consorci de Segurs una millor comunicació amb els afectats per la riuada

L’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, ha sol·licitat al Consorci de Compensació de Segurs una millora en la comunicació amb les persones i comunitats de propietaris afectades per la riuada del passat mes d’octubre.

Sanz ha participat este matí en una reunió de coordinació amb el president del Consorci, José Antonio Fernández de Pinto, celebrada en la Delegació del Govern, junt amb representants d’altres municipis damnificats.

Durant la trobada, l’alcaldessa ha traslladat a Fernández de Pinto els problemes de comunicació que han generat incertesa entre els afectats, fet que ha provocat que molts d’ells recórreguen als ajuntaments per a buscar informació.

En resposta, el president del Consorci ha reconegut esta situació i ha assegurat que en les últimes setmanes s’ha treballat per a millorar la transparència mitjançant l’enviament de correus electrònics explicatius a les persones indemnitzades.

D’altra banda, Eva Sanz ha valorat positivament l’augment en el ritme de pagament de les indemnitzacions en les últimes setmanes, encara que ha destacat que encara hi ha nombrosos particulars i comerciants que no han rebut cap abonament. Davant d’esta situació, ha reclamat un esforç addicional per a agilitzar els pagaments, ja que moltes reparacions en comunitats de veïns i la reobertura de negocis locals depenen de l’arribada d’estos fons.

“És fonamental que les indemnitzacions arriben com més prompte millor a qui les necessita per a poder recuperar la normalitat en les seues llars i negocis”, ha assenyalat Sanz, subratllant la importància de continuar millorant la gestió i la comunicació amb els afectats.