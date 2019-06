Benetússer rep l’estiu amb la 28 edició de la seua Volta a Peu Cursa del Soltstici

Connect on Linked in

L’organització espera superar els 600 corredors de l’edició de l’any passat.

Per segon any, l’organització de l’esdeveniment és a càrrec del Club Atletisme Benetússer capitanejat pel campió de la prova en diverses ocasions Miguel Vázquez. L’Ajuntament de Benetússer juntament amb l’altre club local, el Club de Córrer A la Marxeta, són els col·laboradors principals de la prova que enguany com a novetat sol es disputarà en la modalitat de 10K. Això sí, hi haurà competició per a les categories inferiors en recorreguts més curts.

La prova que començarà a les 20h, a les 18h per a les categories inferiors, té diferents al·licients com la gran quantitat de premis donats per comerços col·laboradors que s’entregaran a la finalització de la carrera, inclòs un pernil per al club més nombrós, zona de pàrquing per als corredors que vinguen de fora de la localitat, servei de massatge post carrera, guarda-roba i pràctics amb els quals assegurar una marca.

La Volta a Peu a Benetússer forma part des de fa tres temporades del Circuit de Running Solidari de l’Horta Sud que patrocina Caixa Popular i que reuneix les proves més destacades de la comarca. L’organització espera poder superar les 600 inscripcions de la passada edició. Fins al dia 21 de juny els corredors que ho desitgen podran inscriure’s a través de la pàgina web www.cronorunner.com