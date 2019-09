Benetússer rep un premi per la campanya contra l’absentisme escolar

Connect on Linked in

La campanya duta a terme té com a objectiu prevenir l’absentisme escolar.

Benetússer ha iniciat un nou curs escolar i, amb ell, nous reptes es presenten per als col·legis del municipi. Un d’ells, poder seguir sent referents en campanyes escolars educatives com la que va resultar premiada fa poc.



Una campanya premiada per la Federació de Municipis i Províncies i que tenia com a objectiu, prevenir l’absentisme escolar al municipi.



El projecte crea una xarxa de prevenció, detecció i actuació enfront dels problemes que puguen afectar els menors i joves.



Doncs així, en aquesta línea, tal com han assegurat, seguirà treballant el consistori municipal junt amb els centres educatius per tal de seguir sent referents en educació i seguir lluitant contra l’absentisme escolar, així com altres línies d’actuació.