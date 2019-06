Benetússer signa un conveni de col·laboració amb Alfafar per a augmentar el nombre d’efectius policials durant les seues Festes Majors

Print This Post

L’objectiu és augmentar la presència policial als carrers del municipi durant els dies que se celebren els actes més multitudinaris de les festes.

L’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz i el seu homòleg a Alfafar Juan Ramón Adsuara van signar en la vesprada d’ahir un conveni de col·laboració entre tots dos consistoris per a augmentar el nombre d’efectius policials durant els actes més multitudinaris de les Festes Majors de Benetússer que comencen aquesta nit.

El reforç procedent de la localitat veïna d’Alfafar es produirà concretament durant els dos caps de setmana de festes i constarà de cinc efectius diaris. Els cinc agents se sumaran als huit dels quals disposarà la Policia Local de Benetússer. D’aquesta forma, s’amplia l’operatiu nocturn que vetlarà per la seguretat ciutadana i pel correcte discórrer dels actes previstos dins de les Festes Majors per als dies 21, 22, 23 i 28 i 29 de juny.

El programa d’actes per als dies en què s’ha previst el reforç inclou celebracions en els quals es produeix gran afluència de públic. El dissabte 22 està previst un gran concert de la Va unir Musical de Benetússer que retrà homenatge a un dels grans grups del pop espanyol com a Mecano. El diumenge 23 després de la processó del Corpus hi haurà actuació dels disyoqueis Alex Cortes i Juanjo García. Però sens dubte, l’esdeveniment que més públic atrau és la gran Entrada de Gala dels Moros i Cristians que tindrà lloc en la nit del dia 29.

Aquest acord és el segon que signen els dos consistoris en tot just dues setmanes. El passat 6 de juny Adsuara i Sanz van signar un altre acord per a abordar de forma conjunta les obres de rehabilitació i millora del túnel de l’avinguda d’Alfafar que connecta els dos municipis.