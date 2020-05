Benetússer suprimeix la taxa per al mercat ambulant i prepara la seua reobertura

Connect on Linked in

La mesura suposarà un estalvi conjunt de taxes per als venedors entorn dels 20.000€

Benetússer, 21 maig 2020.- L’Ajuntament de Benetússer eliminarà les taxes d’ocupació de via pública per al mercat ambulant segons recull en el seu recent Pla de Recuperació Econòmica i Social.

Des del Consistori es fa un nou pas per a agilitar la recuperació del xicotet comerç i del teixit econòmic en la població, entre altres diferents mesures que es recullen en el pla. Al seu torn encoratjarà al fet que els propis veïns i veïnes contribuïsquen a estimular l’activitat econòmica amb les seues compres en el mercat i comerços locals.

El mercat ambulant de Benetússer reprendrà la seua activitat la setmana vinent, en horari de 9 a 13.30 hores, amb les limitacions i restriccions que marca el Ministeri de Sanitat per a garantir la seguretat de venedors i usuaris. A aquest efecte, dilluns que ve s’ha programat una reunió entre la Regidoria de Comerç i el representant del mercat ambulant per a confirmar la viabilitat i nova logística d’aquest.

Per a ajudar al fet que el sector puga remuntar de la crisi, l’Ajuntament ha disposat en el seu Pla de Recuperació Econòmica i Social una exempció total de la taxa reguladora de l’ocupació de la via pública en el que resta de l’any 2020.

Així mateix el regidor de Comerç, Emilio Cano Arteaga, anuncia que “l’acció suposarà un estalvi conjunt de taxes per als venedors entorn dels 20.000€ que assumirà dels seus fons el consistori per a afavorir la ràpida recuperació del sector”.

Aquesta mesura sobre l’ocupació de la via pública se suma a la recentment anunciada des del Consistori amb l’eliminació de les taxes sobre terrasses per al sector de l’hostaleria per a aquest mateix any.