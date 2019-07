Benetússer tanca el Estiu Jove amb més del doble d’oferta de places que l’any passat

Print This Post

De les 25 places disponibles en l’edició de 2018 s’ha passat a 67 enguany.

Benetússer va tancar el seu Estiu Jove divendres passat amb èxit de participació gràcies a l’ampliació de l’oferta de places que ha passat de 25 en 2018 a 67 aquest estiu. Aquesta resposta positiva dels joves ha portat al fet que des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Benetússer s’estiga treballant per a tornar a augmentar el nombre de places de cara a l’estiu de 2020.

El Estiu Jove de Benetússer s’ha organitzat amb possibilitat d’acudir a les tres setmanes d’activitats o assistir a setmanes soltes per a facilitar l’adaptació als períodes vacacionals i horaris laborals de pares i mares dels joves. Entre les activitats proposades enguany hi ha hagut excursions a la platja i parc aquàtic, eixides culturals com la visita al museu de Ciències Naturals o al Príncep Felip, tallers de cuina, manualitats o robòtica i activitats esportives.

En el capítol de valoracions, tant els joves participants com les mares i pares d’aquests han valorat molt positivament l’organització del Estiu Jove com les activitats plantejades. Molts d’ells han mostrat la seua intenció de continuar participant en les activitats de l’àrea de Joventut i tornar a inscriure’s en la pròxima edició pel que la regidoria de Joventut ja treballa per a ampliar l’oferta d’activitats de cara a l’estiu de 2020. A més

“Des de la regidoria de Joventut volem que els joves de Benetússer gaudisquen i alhora aprenguen, aqueix ha sigut el nostre lema per al Estiu Jove, convinando activitats d’oci i temps lliure amb l’educació no formal i educació en valors. Només amb veure els seus somriures en aquestes tres intenses setmanes, i després les abraçades i tristesa l’últim dia, ens fa sentir-nos orgullosos i amb més ganes de continuar treballant per totes i tots els joves de Benetússer”, explica Denis Madrid, regidor de Joventut.