Benifaió acull la trobada comarcal de la UDP

Benifaió ha acollit hui la Trobada comarcal de les associacions de Jubilats i Pensionistes UDP.

L’alcaldessa Marta Ortiz ha donat la benvinguda als representants de les associacions de la comarca presents en aquesta trobada.

La cita ha servit per a fer un balanç de l’anterior curs i crear els càrrecs directius de la nova junta comarcal. En aquesta nova junta formaran part gent de la UDP Benifaió: Flor Plana com a vice presidenta i Juani Caballero com a vocal.

A més, s’han fet lliurament dels pergamins a dues associacions comarcals per la seua permanència en la UDP.