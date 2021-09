Benifaió acull una xarrada informativa per a evitar fraus i estafes

Print This Post

Benifaió acull dijous que ve 30 de setembre una Xarrada Informativa per part del tinent cap del lloc d’Almussafes, dirigida a persones vulnerables on aqueix oferiran consells per a previndre l’engany, el frau i l’estafa que es produeixen en major mesura cap a aquests col·lectius.

Els majors de Benifaió podran així rebre informació de primera mà d’Israel Neira Blanco, Tinenta cap de la Guàrdia civil d’Almussafes qui oferirà casos reals i consells per a previndre aquest tipus de situacions que es donen en bastants ocasions en la societat.

La xarrada tindrà lloc a les 17:30h en la sala d’actes del Consell Agrari Municipal amb aforament limitat.