L’Ajuntament no ha volgut que es perda la màgia d’estos dies per tal ha programat activitats per mantindre viva la il·lusió.

Així mateix, s’ha reinventat la Cavalcada dels Reis, per un campament estàtic.

L’alcaldessa de la població Marta Ortiz vol que en estes festes, totes les veïnes i veïns de Benifaió actuen amb prudència i responsabilitat.

Benifaió programa un Nadal responsable amb activitats reinventades, cal mantindre la màgia