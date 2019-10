Benifaió distingeix a quinze policies locals

Print This Post

La Policia Local de Benifaió ha celebrat en la jornada de hui divendres 4 d’octubre el Dia de la Policia Local.

La celebració ha servit per a reconéixer la trajectòria professional i les actuacions meritòries, així com la labor exemplar al servei de la ciutadania, de 15 policies locals.

El Cap de la Policia Local Julio Doménech i l’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz han entregat les condecoracions i els diplomes acreditatius als agents distingits. Així, s’han entregat diversos reconeixements als agents pels anys de servei, mèrit policial per persecució i detenció d’autors de presumptes delictes o la creu del mèrit policial per actuacions meritòries de caràcter singular que impliquen risc.

El Cap de la Policia Local de Benifaió Julio Doménech ha destacat en la seua intervenció que en aquest dia “hem d’agrair i felicitar a tots els membres del Cos de la Policia Local de Benifaió pel seu grau d’implicació i actitud professional sense la qual no es podrien aconseguir bons resultats, i especialment als quals han sigut reconeguts en el dia de hui”.

L’alcaldessa Marta Ortiz ha manifestat en el seu discurs de clausura de l’acte que tots i cadascun dels quals formeu part del Cos de la Policia Local de Benifaió “formais una plantilla important i efectiva, enhorabona pel vostre treball i implicació i com no reconéixer la labor dels policies guardonats i els veïns que hui han rebut a més un reconeixement per la seua col·laboració amb les forces de seguretat”.

En aquest acte també han rebut així un reconeixement els tres veïns del municipi José Luis Tormo Ausina, Víctor García Garcia i Manuel Jurado Vázquez per col·laborar amb la Policia Local en la solució de conflictes i successos locals.

Jubilació agents:

Un emotiu acte el celebrat hui a Benifaió on han rebut també la seua distinció al Mèrit Professional els agents Francisco Martorell Pérez, Vicente Adelino Doria Mengual, Enrique Cardona Company, Miguel Aigualit Mesquita i Antonio Chiral Llácer per la seua recent jubilació.