Benifaió ofereix unes jornades formatives per a pares sobre drogodependència i altres addiccions

L’Ajuntament de Benifaió (a través de les regidories de Serveis Socials i Educació) en col·laboració amb les AMPAS del municipi i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de la Mancomunitat de la Ribera Alta (*UPPCA) ofereix als pares i mares dels alumnes d’educació Primària i ESO poder participar en unes sessions formatives presencials per a tractar assumptes relacionats amb la prevenció de la drogodependència i altres addiccions de comportament com el mal ús de les noves tecnologies.

Unes jornades formatives que tindran lloc els dies 26 de maig i 16 de juny a les 18:*00h en la sala d’actes del Consell Agrari Municipal amb aforament reduït. Les sessions seran impartides pel psicòleg Dr. Ángel Vallés Lorente.

Per a participar caldrà formalitzar prèviament la inscripció en el departament de Serveis Socials (per telèfon 637 500 568 o de manera presencial en les oficines de Carrer Nou, 52 Baix). La inscripció es farà per rigorós ordre d’entrada.

La sessions seran retransmeses en directe

Les sessions presencials es retransmetran en directe a través del canal YouTube de l’Ajuntament de Benifaió:

https://www.youtube.com/…/UCHO9KU7pwiTaczQTPYO…/featured

En aquestes jornades s’oferiran als pares una sèrie de mesures adequades per a la prevenció de les drogodependències amb l’objectiu de promocionar una cultura saludable i un millor benestar familiar, escolar i en la societat en general. Entre els temes a tractar destaquen la necessitat de promoure en la família un diàleg permanent així com una àmplia comunicació entre pares i fills per a poder identificar situacions de risc i trastorns com l’ansietat, la depressió o l’anorèxia.