Benigànim queda confinat 14 dies davant l’increment de casos de covid-19

Es controlaran les entrades i eixides del municipi de manera permanent durant les 24 del dia

La Conselleria de Sanitat ha decidit confinar el municipi valencià de Benigànim durant 14 dies per l’increment de casos de covid-19 en l’última setmana, per la qual cosa se suspén l’activitat educativa presencial i es tanquen centres de tercera edat, gimnasos i restauració.

Aquestes mesures excepcionals responen a un increment exponencial de la incidència de la malaltia, que ha passat de ser de 34,24 per cada 100.000 habitants en la setmana que va finalitzar el 16 d’agost, a una incidència de 994,46 en els últims set dies, en els quals s’ha produït la pèrdua de traçabilitat dels casos.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, es va reunir per videoconferència amb representants de la Delegació del Govern i de les diferents forces i cossos de seguretat de l’Estat, i amb l’alcaldessa de Benigànim per a coordinar les mesures a adoptar pel confinament decretat per a aquest municipi.

Es controlaran les entrades i eixides del municipi de manera permanent durant les 24 del dia per part de les forces i cossos de seguretat.

Sanitat confina Benigànim i obri la porta a estendre les restriccions a altres municipis.