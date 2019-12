Benimodo becarà als historiadors que investiguen el seu passat

Print This Post

Benimodo tornarà a becar als historiadors que estudien el seu passat. Així ho ha decidit l’equip de govern que dirigeix Paco Teruel, que va destinar en el seu pressupost una partida de 2.000 euros que s’atorgarà al investigador amb més mèrits dels presentats i que haurà de fer un treball sobre el passat local de Benimodo que es presente en l’Assemblea d’Història de la Ribera que tindrà lloc entre el 23 i el 25 d’octubre de 2020 a Alberic, amb un tema central sobre el patrimoni immaterial de la Ribera, amb les seues festes, tradicions i cultura popular. La beca cobrirà totes les despeses que s’originen amb la confecció i exposició del treball, com el desplaçament, allotjament, manutenció, inscripció i assistència als actes programats. L’ajuntament es presentarà com a col·laborador de l’investigador en l’assemblea.

El treball tindrà una extensió mínima de 25 folis. La beca està dotada amb un import de 2.000 euros, que s’abonarà una vegada s’haja finalitzat el treball de recerca. Es concedirà abans del 7 de febrer de 2020. L’ajuntament es reserva el dret a publicar la comunicació en mitjans municipals. En qualsevol cas, el becari haurà de manifestar en l’exposició o per escrit en el text definitiu que es lliurarà al Secretariat Local d’Organització de l’Assemblea d’Història de la Ribera que la comunicació ha gaudit de l’ajuda econòmica de l’Ajuntament de Benimodo. Els requisits dels aspirants seran ser major d’edat i estar en possessió de titulacions universitàries com a doctorat, llicenciatura, grau i/o màster en Geografia, Història, Història de l’Art i Humanitats i el termini de presentació de sol·licituds acabarà el dia 31 de gener de 2020. Serà també obligatori realitzar una conferència a Benimodo en la data que s’acorde entre el beneficiari de la beca i l’ajuntament. La resta de les bases per a la tramitació de la sol·licitud es poden consultar a l’ajuntament.

L’Assemblea d’Història de la Ribera és una trobada d’estudiosos i investigadors que amb caràcter bianual es desenvolupa a una localitat de la Ribera del Xúquer i que té com a objectiu mostrar als assistents (investigadors, historiadors, arqueòlegs, aficionats a la història, però també a tot el públic assistent que acudeix) quins són les últimes recerques que s’estan desenvolupant sobre la història de les societats pretèrites riberenques. L’Assemblea d’Història de la Ribera ha disposat de l’aval acadèmic de la Universitat de València (UV) i compta amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), fins i tot en les últimes edicions ha sigut oferida com un curs de lliure elecció pel Servei d’Extensió Universitària de l’esmentada universitat.