Benimodo convoca el seu onzé Concurs de Piano Per a Joves Intèrprets que homenatja a Gabriel Teruel Machí

L’Ajuntament de Benimodo ha convocat l’onzena edició del Concurs de Piano per a Joves Intèrprets Gabriel Teruel Machí, que se celebrarà del 2 al 3 de maig a la Casa de la Cultura. Podran participar en el certamen els pianistes espanyols o residents a Espanya que no hagueren superat els vint-i-dos anys el dia 3 de maig de 2020, ni tampoc hagen sigut guardonats amb el primer premi en edicions anteriors del concurs musical. Totes les audicions se celebraran a l’Auditori de la Casa de la Cultura. Les inscripcions es poden realitzar fins al 23 d’abril a la casa consistorial de Benimodo i es pagarà 30 euros.



L’organització ha establit diversos premis, adjudicant-se el primer classificat una quantia en metàl·lic de 1.500 euros, amb 750 euros i 300 per al segon i tercer classificat, respectivament. A més, hi haurà un premi a la musicalitat atorgat per l’Escola de Música i Dansa Estudio21, amb l’assistència gratuïta a una màster-class de piano o música de cambra el pròxim curs i una bossa de viatge de 80 euros o l’assistència a dos màster-classes. El guanyador del concurs, a més, oferirà un concert a la Casa de la Cultura de la localitat dins de la programació cultural del 2020-2021.



En les rondes preliminars els concursants hauran d’interpretar una obra de Bach, Scarlatti o Pare Soler i una altra d’Haydn, Mozart o Beethoven, a més d’una tercera de lliure elecció, durant la prova com a màxim vint minuts. Per part seua, en la final interpretaran una o més obres completes d’aproximadament trenta minuts. El programa de totes dues proves haurà d’interpretar-se de memòria.



L’organització ha establit el número de telèfon 961818800 per a ampliar qualsevol tipus d’informació dels interessats.