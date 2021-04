Benimodo convoca els 19ns premis literaris juvenils ‘Vicent Andrés Estellés’

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Benimodo ha començat el camí dels 19ns Premis Literaris de Poesia i Narrativa Curta en Valencià ‘Vicent Andrés Estellés’. Una de les competicions literàries més importants de la seua categoria i on, a cada edició, es reben nombroses sol·licituds per participar, donant, cada vegada, més prestigi al guardó.

Els premis d’aquesta competició, en la qual poden participar tots els alumnes de Segon Cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius dels instituts de la Ribera, són els mateixos per a les dues categories: 500 euros per al primer classificat, 300 euros per al segon premi i 200 euros per al tercer, amb un guardó especial amb el nom de la periodista Didín Puig per valor de 300 euros. Les obres, que es podran presentar fins al pròxim 31 de maig, hauran de ser inèdites i originals, podent presentar només un treball per cada categoria. Per a la regidora de Cultura de Benimodo, Maria José Martínez, és tot un orgull desenvolupar una edició més d’aquests premis: “És una gran aposta que fem al nostre municipi des de fa molts anys. És tot un orgull, una competició que dóna molta vida i cultura a Benimodo, de la qual ens sentim especialment orgullosos i lluitarem perquè així siga durant molts anys més”.

Es recupera un poc la normalitat després de l’edició de 2020 per la situació pandèmica. Els participants hauran d’enviar les seues obres al correu electrònic benimodo_premis@gva.es, dins el termini i amb totes les seues dades d’identificació personal. Cada obra tindrà una extensió màxima de 3 fulls a doble espai per una cara amb la font Arial 12 i format DIN-A4. L’organització té previst un lliurament de premis i la publicació d’un llibre amb una recopilació de les obres premiades, junt a les finalistes. La formació del jurat encara no està tancada, però estarà format per la pròpia regidora de Cultura municipal, junt a representants de la comunitat educativa, encara que també podran estar convidats alguns autors literaris o personalitats reconegudes en el camp de la cultura.