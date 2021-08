Benimodo honra al seu patró Sant Selip amb flors i albaes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Benimodo està inmersa en les Festes Patronals 2021 però un any més será una celebració atípica, marcada per la pandèmia de la Covid-19, però necessària per a reactivar la cultura segura en el municipi.

Des del Parc Sant Felip va eixir la comitiva que va recorrer els carrers del municipi fins a l’esglesia parroquial per honrar a Sant Felip.

L’ofrena anava acompanyada de les albaes, que pogueren tornar a inundar de música i tradició les festes d’aquest 2021.

Aquest dia de festa es completava amb l’estrena de l’obra de teatre “Es busca Sant Patró” de Rafael López Andrada, el cronista municipal. Va ser interpretada, seguint totes les mesures de sanitàries, pels xiquets i xiquetes del municipi en la plaça major.

L’Ajuntament de Benimodo ha organitzat una programació festiva pensada per a tots els públics, comptant amb totes les mesures de seguretat que estableix la Conselleria de Sanitat, i lluitant perquè la cultura i la festa puga tornar a inundar els carrers del municipi.