Benimodo no desisteix en la seua aposta per la música i organitza un especial Concurs de Trompeta telemàtic

Adaptació a les circumstàncies. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Benimodo ha fet un gran esforç en els darrers mesos per poder mantindre enguany i en la situació sanitària que es viu el Concurs de Joves Intèrprets de Trompeta Valeriano Machí Esparza. Adaptant-se a les circumstàncies i per suposar un exemple de comportament i compliment de les recomanacions sanitàries, enguany l’edició serà online. “Suposa molts canvies i esperem que s’animen molts participants d’arreu d’Espanya i el nom del nostre poble es conega un poc més en el món de la cultura”, argumenta la regidora del àrea, María José Martínez. Podran participar els trompetistes i les trompetistes de nacionalitat espanyola o residents a Espanya que estiguen cursant des de 5é d’Ensenyaments Professionals fins a 4t d’Ensenyaments Superiors.

El concurs es divideix en tres categories, com són la A per als cursos de 3r i 4t d’Ensenyaments Superiors; la B per a cursos de 1r i 2n d’Ensenyaments Superiors; i la C per a cursos de 5é i 6é d’Ensenyaments Professionals. La data per a inscriure’s al concurs serà de l’1 al 25 d’octubre de 2020 fins a les 23.59 hores d’eixe dia. Es recullen importants premis per als millors en cada categoria. El primer classificat en la Categoria A guanyarà 550 euros i una trompeta Stomvi, adjudicant-se 350 el segon i 150 el tercer. Per la seua part, en la Categoria B, el primer guanyarà 450 euros i un Upsound, el segon 300 i el tercer 125. Per últim, en la C, el primer serà 350 euros i un Upmute, el segon 200 i el tercer 100. En total, Benimodo destinarà de nou uns 2.500 euros per la promoció de la música entre els joves, convertint la localitat en un referent estatal de la trompeta.