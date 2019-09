Benimodo repartirà quasi 2.000 euros en premis en la 10a Concurs de Trompeta per a Joves Intèrprets

L’ajuntament de Paco Teruel busca fomentar la cultura musical

L’Ajuntament de Benimodo organitza una nova edició del Concurs de Trompeta per a Joves Intèrprets “Valeriano Machí Esparza”, que arribarà entre el 29 i el 30 de novembre a la seua desena edició a la Casa de la Cultura local. L’ajuntament se centrarà enguany en la trompeta i entre els participants es crearan tres grups o categories segons la formació dels músics. Entre els participants que estiguen cursant tercer o quart de l’ensenyament superior es repartiran 400 euros i una trompeta Stomvi per al primer classificat, 250 per al segon i 100 per al tercer. Per part seua, per a la Categoria B (dels estudiants de primer o segon de l’ensenyament superior) s’han previst uns premis de 350 euros i un Upsound (un sistema per a assajar) per al primer, 200 per al segon i 75 per al tercer. Finalment, entre els estudiants de cinqué i sisé de l’ensenyament professional s’entregaran 300 euros i un Upmute al primer, 150 al segon i 50 al tercer.

La inscripció es pot realitzar fins al 18 de novembre de 2019. No podran participar familiars en primer grau de la comissió organitzadora així com dels membres del tribunal. S’acceptaran un màxim de deu participants per categoria i serà per rigorós ordre d’inscripció. En la fase selectiva s’haurà d’interpretar una obra de lliure elecció que no coincidisca amb la de la fase final, que serà de J. N. Hummel per a la Categoria A, de J. Haydn per a la B i de Cornadin Kreutzer per a la C.

El guanyador de la Categoria A tindrà com a premi especial la participació com a solista en un concert de la Banda de la Societat Unió Musical de Benimodo, a la primavera. El concurs començarà el divendres 29 a partir de les 16 hores.