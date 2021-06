Benimuslem prepara un ampli programa d’actes per a substituir al de les seues festes patronals

Print This Post

La pandèmia ha obligat molts municipis a renunciar a molts dels seus actes més representatius. Lamentablement, Benimuslem no ha sigut una excepció i, a causa de les mesures de seguretat davant els últims símptomes de la pandèmia, enguany no podrà celebrar amb normalitat el programa de festes patronals. Així i tot, des del Consistori preparen un atractiu programa d’activitats que es desenvoluparan durant el final del mes de juliol i el principi d’agost amb la condició d’amenitzar estes dates als veïns.

Aquesta oferta lúdica, que estarà plena d’actes culturals, començarà el pròxim dia 25 de juny, a les 10 de la nit, quan es representarà en la Plaça Jaume I el musical ‘Toy’s’, per a interés de tota la família. Seguirà un mes després, el 24 de juliol, amb activitats dirigides també als més xicotets, com a castells inflables en el poliesportiu municipal.



Benimuslem s’omplirà de música el pròxim dia 31 de juliol amb l’actuació de Raúl en el local dels jubilats, on, a les 10 de la nit, realitzarà un tribut artístic a les figures de Camilo Sesto i Nino Bravo.

La programació s’estendrà el dia 6 d’agost, dia gran del poble, dia del Santíssim Crist de la Salut. Els actes començaran a les 12 del matí amb el revolteig de campanes, per a iniciar, a partir de la una de la vesprada, un cercavila per tot el municipi a càrrec de la Societat Musical de Benimuslem. En acabar el recorregut, a les 2 de la vesprada, es dispararà una mascletà en les instal·lacions del poliesportiu municipal. Ja a la vesprada, la Societat Musical realitzarà un altre cercavila pel municipi i, a la nit, a les onze i mitja, la Plaça Jaume I acollirà, de nou, el musical ‘Donant la Nota’.

Els actes finalitzaran el dia 14 d’agost amb un nou espectacle. Aquesta vegada a partir de les 10 i mitja de la nit al Carrer Colón – davant de l’Ajuntament- amb l’actuació del grup ‘Eufòrics’ i el seu repertori de tribut pel més destacat del Pop-Rock nacional i internacional. Com totes les actuacions musicals esmentades, esta també serà a càrrec de Representacions Montecarlo.

Des de l’Ajuntament de Benimuslem, l’alcalde, Ramón Pascual, explica quan de complicat ha sigut prendre la decisió de suspendre el programa de festes, encara que anima als veïns a participar en esta nova programació: “Treballàrem durant tot l’any, però, finalment, no ha sigut pogut ser. La pandèmia ens ha obligat a suspendre moltes de les nostres previsions i no és moment ara d’afluixar el nostre criteri. És necessària la responsabilitat i el civisme. Millor contindre’ns enguany i superar tot aquest temps de dificultat. A més, tots els actes programats es realitzaran baix estrictes mesures de seguretat per a garantir la integritat de tots els assistents”.