Bertomeu Bohigues continuarà en el seu càrrec després de ser denunciat per no respectar el confinament

El regidor d’Urbanisme continua amb el seu càrrec amb el suport de tot el grup socialista del consistori de l’Alcúdia

El regidor d’Urbanisme de l’Alcúdia, Bertomeu Bohigues,continuarà en el seu càrrec després que la Policia Local li denunciara el dilluns 11 de maig per no complir el confinament.

La denúncia es va produir quan dos agents de la Policia Local van parar el cotxe del regidor, en el qual també anava un electricista, en el moment que estaven valorant diferents reparacions en fanals i altres elements d’enllumenat públic.

La conversa va pujar de to i el resultat va ser la imposició de dues denúncies, una per incompliment del confinament i una altra per falta de respecte als agents de l’autoritat.

Bohigues va plantejar presentar la seua dimissió per a no perjudicar a l’equip de govern, però després de reunir-se amb l’alcalde, Andreu Salom, ha decidit mantindre’s al capdavant de la regidoria .

