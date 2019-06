Bielsa crea quatre grans àrees per a coordinar l’acció del govern municipal

Print This Post

María Luisa Martínez Mora, que a més serà la Vicealcaldesa de la ciutat, Pepi Luján, Ximo Moreno i Toni Arenas seran els responsables de planificar tota l’acció municipal des de quatre noves àrees de coordinació, que van des de presidència, desenvolupament econòmic, al govern obert, passant per les atencions a persones i drets socials, o l’àrea de societat i cultura

Hui, Bielsa ha donat a conéixer les delegacions a l’equip de govern de Mislata, les carteres de treball per a dur a terme el programa electoral amb el qual els socialistes es van presentar a les eleccions municipals. Després de la presa de possessió dels càrrecs electes, s’han fet públiques les delegacions que recauran en cadascun dels regidors i regidores de l’equip de govern.



Així, María Luisa Martínez Mora, fins ara portaveu del govern, serà Vicealcaldesa de la ciutat i assumeix l’àrea de Presidència i Governació, al costat d’altres regidories com a Hisenda, Seguretat Ciutadana, Comunicació i Transparència, Sanitat, Medi Ambient i Canvi Climàtic.

La regidora Pepi Luján, estarà al capdavant d’una gran àrea de Societat i Cultura, fent-se càrrec de la regidoria de Cultura i també de la de Persones Majors. Així mateix, Ximo Moreno liderarà una àrea d’Atenció a Persones, Drets Socials i Gestió de Recursos, i presa les regidories de Serveis Socials, Dependència i Diversitat, Recursos Humans, Contractació, Subvencions, Participació Ciutadana i Proximitat.



L’última de les grans àrees de gestió i planificació és per a Toni Arenas, que coordinarà l’àrea de Polítiques Públiques, Govern Obert i Innovació. Assumeix així les regidories d’Esports, Festes Populars, Comerç i Emprenedors.



Els nous membres del govern assumeixen àrees com a Joventut, que recau en Martín Pérez, que també portarà al seu càrrec les regidories de Tecnologia i Innovació, Atenció a la Ciutadania, Projectes Europeus i Agenda 2030; aquesta, precisament, per a actuar contra el canvi climàtic, és una de les noves prioritats del govern.



Mercedes Caballero assumeix les regidories d’Urbanisme i Planificació Urbana, Obres Públiques i Mobilitat, Grans Projectes i Infraestructures. Un altre de les cares noves de l’equip de govern, Paco Oliva, tindrà les delegacions d’Enllumenat Públic i Eficiència Energètica, Consum i Mercat. Per part seua, Teo Núñez assumeix una nova regidoria de Falles, que pren un nou protagonisme.



Respecte a la resta de regidors, que repeteixen funcions en aquest mandat, Ana María Julián tornarà a estar al capdavant d’Educació i Promoció del Valencià, i suma Biblioteques. I la regidora Carmen Lapeña continua sent la cara visible de la delegació de Polítiques d’Igualtat i Dona, un altre dels àmbits que més pes tindrà durant aquest mandat. José Francisco Herrero reprén les carteres de Cultura Tradicional, Serveis Municipals, Trànsit i Protecció Civil, Associacions Veïnals i Horts Urbans.

En altres àmbits, com a Desenvolupament Econòmic i Ocupació, el ponent serà Alfredo Catalá, que també assumeix les regidories d’Indústria, Patrimoni, Disciplina Urbanística i Accessibilitat. Per part seua, Lola Hortelano continuarà treballant des de l’àmbit de la Infància i l’Adolescència. José Luis García continuarà portant la gestió de Cooperació, Integració i Solidaritat.



Amb tots aquests nomenaments, Carlos Fernández Bielsa espera “aconseguir una gestió municipal encara més eficaç i eficient, amb una excel·lent coordinació interna entre delegacions i àrees”. Tot, amb l’única intenció de “complir un programa electoral ambiciós, que posa el punt de mira en les polítiques per a les persones, en la igualtat i en el desenvolupament educatiu i cultural, però també, especialment per als pròxims anys, en totes les polítiques mediambientals, de sostenibilitat, que ens permetran avançar cap a la smart-city i lluitar contra el canvi climàtic, amb els objectius 2030 marcats en la nostra agenda programàtica”.