Bielsa manté reunions telemàtiques amb els col·lectius de Mislata per a conéixer les seues inquietuds durant la desescalada

L’alcalde de Mislata està ultimant la primera ronda de preses de contacte per videoconferència amb col·lectius de la ciutat com la coordinadora d’associacions veïnals, les entitats esportives, festives, empreses i comerços, centres educatius, i fins i tot es planteja una pròxima cita amb persones majors i el centre ocupacional Carlos F. Bielsa: “És una manera de mostrar suport als col·lectius durant aquesta etapa tan dura, i al mateix temps continuem donant valor a la participació ciutadana per a consensuar i dialogar sobre les mesures que estem proposant”

Serà la primera ronda d’una nova normalitat, que establirà mensualment reunions amb diversos col·lectius veïnals per a detectar les necessitats, dubtes i inquietuds de la ciutadania de Mislata, i exposar-les davant l’equip de govern municipal. Mitjançant aquest sistema, Carlos Fernández Bielsa pretén prendre el pols amb del teixit associatiu, tan actiu a la ciutat, per a conéixer els seus problemes i presentar les diferents accions de govern.

Així, Bielsa ha aprofitat per a presentar de manera detallada moltes de les mesures integrades en el Pla Estratègic Global enfront del Covid-19 que es va presentar el passat cap de setmana. Unes mesures que han obtingut una resposta positiva per part dels agents cívics i representants associatius de Mislata. El pla inclou moltes mesures que es mantindran durant tot el procés de desescalada i repercutiran positivament en tota la ciutadania; sobretot en les qüestions relatives a fiscalitat i ajudes a les persones més vulnerables.

En total, l’alcaldia de Mislata ha promogut ja més d’una dotzena de trobades virtuals amb col·lectius, fent patent que “la participació ciutadana continua sent un exponent de la nostra política municipal, que el contacte diari amb els col·lectius no cessa pese al confinament, i que continuarem posant en comú cadascuna de les idees i projectes que volem dur a terme, per a millorar-los i obrir-los a l’opinió de totes les persones que es veuran beneficiades d’aquestes propostes que el govern municipal està posant en marxa”, segons ha explicat Bielsa.

Bielsa ha manifestat en totes les reunions que el pla de desescalada a Mislata serà “específic i molt prudent per a atallar de la millor manera la pandèmia, previndre casos i garantir la seguretat de les persones vulnerables, habitants d’una de les ciutats amb major densitat de població d’Europa”. Per això, ha recalcat en les reunions que algunes mesures com el repartiment de màscares, l’obligació de caminar per les voreres de la dreta, o la prioritat de vianants i esportistes en l’avinguda Gregorio Gea durant els caps de setmana, van a ser un revulsiu per a protegir a la població, garantint la distància física de seguretat entre la ciutadania.