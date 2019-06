Bielsa obri un nou mandat a Mislata disposat a continuar avançant “per a estar més orgullosos d’aquesta ciutat”

Print This Post

L’alcalde, en el seu discurs d’investidura, agraeix als veïns el seu històric resultat electoral, promet continuar treballant amb honestedat i proximitat i assegura que la seua meta “coste el que coste tornarà a ser complir amb la paraula donada”

Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata

La Corporació Municipal de Mislata s’ha constituït hui dissabte 15 de juny amb la presa de possessió dels 21 regidors i regidores i la investidura com a alcalde del socialista Carlos Fernández Bielsa, que afronta la seua tercera legislatura amb una àmplia majoria de 15 regidors. Els tres edils del PP, un de Ciutadans, un de Compromís i un de Vox completen la Corporació.

Nova Corporació de Mislata

Centenars de persones han assistit a l’acte d’investidura, abarrotant un Saló de Plens que hui s’ha quedat més xicotet que mai i en el vestíbul del qual s’ha hagut d’habilitar una pantalla perquè pogueren seguir l’acte tots els i les assistents. Després de la presa de possessió dels 21 regidors i regidores ha arribat el moment de la votació i investidura de Carlos F. Bielsa com a alcalde. Posteriorment, s’ha produït el torn d’intervencions dels portaveus dels grups municipals: Mª Luisa Martínez Mora (PSOE), Jaime López Bronchud (PP), José Mª González Murgui (Ciutadans), Javier Gil Marín (Compromís), Álvaro Galán Lleial (Vox). I per a culminar l’acte, el ja investit alcalde, ha realitzat el seu primer discurs de la legislatura.

Carlos F. Bielsa

Les primeres paraules de Bielsa han sigut d’agraïment, mostrant a la ciutadania una “profunda i sincera gratitud” per l’històric triomf electoral, fent una especial referència a totes les associacions i col·lectius veïnals per “la seua dedicació, valentia i coherència en la defensa dels serveis públics i els interessos dels veïns de Mislata”.

L’alcalde i president de la Corporació Municipal ha donat la benvinguda als 21 regidors i regidores, als qui els ha demanat “rigor i diàleg” i els ha traslladat que “el respecte i el decòrum institucional han de presidir sempre qualsevol àmbit de representació pública, i el valor de la institució ha d’estar sempre per damunt de la nostra pròpia voluntat per a fer de Mislata un entorn millor per a viure”.

Quant a les prioritats del seu nou govern, Bielsa ha deixat clar que el centre de totes les seues polítiques públiques continuaran sent “les persones, especialment aquelles que més el necessiten”. L’alcalde ha afirmat que la decisió de la ciutadania en les urnes ha sigut la d’avançar i progressar, “una decidida aposta perquè el nostre govern municipal treballe en la senda de la igualtat d’oportunitats, de l’equitat de drets, en la defensa ferma dels serveis públics i amb l’objectiu clar de la justícia social”.

A més, en el discurs d’investidura, ha concretat els eixos fonamentals en els quals es basarà el seu projecte en aquest nou mandat. La lluita amb ímpetu per a eradicar la xacra que representa la violència de gènere impulsant el Pla Municipal d’Igualtat com una de les principals accions; la garantia dels serveis públics, especialment la sanitat, l’educació i l’accés generalitzat, lliure i universal a la cultura i l’esport; la millora de l’economia local, l’ocupació i la xarxa de comerços de proximitat; i una aposta ferma perquè Mislata camine cap a la modernització tecnològica i el Govern obert.

Bielsa ha afirmat que seran “un Govern que sempre respectarà als seus ciutadans, sempre atendrà la pluralitat de veus i sempre prendrà bona nota de les crítiques constructives que pretenguen millorar el nostre projecte polític”. I ha assegurat que malgrat la contundència del resultat electoral no variarà la nostra forma de treballar, basada en l’enteniment, el diàleg i la participació ciutadana”.

El final del discurs ha arribat amb una cita literària, per a recordar les paraules de Tendre Galván: “El triomf polític és la suma del sentit comú i la capacitat de lideratge”. Bielsa subscrivia aquestes paraules “perquè mai ens falle el tarannà, el sentit comú i perquè aquest govern exercisca amb lideratge la direcció política d’aquesta ciutat”. L’alcalde ha finalitzat expressant el seu desig que aquesta nova etapa que hui comença “siga tan il·lusionant com productiva i fructífera”.