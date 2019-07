Bielsa pren possessió com a diputat provincial en la sessió de constitució

Connect on Linked in

Després de la sessió d’investidura de Toni Gaspar com a president de la Diputació de València, l’alcalde Carlos Fernández Bielsa, que ha pres possessió com a diputat pel partit judicial de València, ha assegurat que aquesta “serà una plataforma per a continuar defensant els interessos de la nostra ciutat, enfortir i connectar millor el nostre territori, i ens bolcarem de ple en la defensa de polítiques per a les persones”

De la nova corporació de la Diputació de València, formada per 31 diputats i diputades, 13 corresponen a alcaldes, alcaldesses i regidors socialistes. Entre ells, per primera vegada, l’alcalde Carlos Fernández Bielsa ha sigut electe a proposta de l’executiva provincial del PSPV-PSOE per ser referent de polítiques municipals i d’avanç social. “És un orgull formar part de la Diputació de València, perquè amb això Mislata tindrà més pes en la política provincial, i intentarem portar a altres municipis aquells programes que ja han sigut un èxit a la nostra ciutat al llarg dels últims anys; projectes centrats en les persones, en la igualtat, en la formació i en la cultura com a eixos vertebradors de la societat”, ha relatat Bielsa.



El ple ha tingut lloc en el Palau de la Batlia, seu de la institució provincial en la plaça de Manises de València. La corporació per a la legislatura 2019-2023 ha quedat constituïda hui amb la nova presència d’un diputat mislatero. Així, Bielsa es converteix en el quart diputat provincial que obté Mislata durant la democràcia, i la seua presència en la institució està avalada per “un important suport electoral, que ha posat en valor l’esforç del govern municipal durant els últims anys per dur a terme polítiques de progrés, inclusives, que busquen més oportunitats per a la ciutadania; i el repte de la nova corporació provincial haurà de ser continuar aprofundint en aqueixa senda d’avanços socials”, segons ha explicat el propi Bielsa.