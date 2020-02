Biodiversitat als col·legis de l’Alcúdia

Connect on Linked in

El projecte de biodiversitat als col·legis permet als alumnes de l’Alcúdia aprendre qüestions bàsiques sobre els hàbitats que envolten el poble

Els col·legis de l’Alcúdia participen de nou, després de les vacances del Nadal, al programa de biodiversitat, un servei d’aprenentatge que ofereix l’Ajuntament des de l’any 2008. Amb unes pràctiques pensades especialment per a cada curs escolar, es pretén descobrir als menuts la flora i la fauna del poble. Dividint les sessions en blocs temàtics, els alumnes reben tant informació teòrica (bé a l’aula, bé a la Casa de la Cultura) com excursions i tallers pràctics a localitzacions naturals, com l’Hort de Manus o el Corral de Rafel.

Esta setmana era el torn dels alumnes de cinquè del col·legi Sant Andreu, que realitzaven dos sessions per entendre millor la natura que els envolta. En primer lloc, a la Casa de la Cultura, feien servir una projecció audiovisual que els explicava què és un ecosistema, per què és important, i què podem fer per frenar la pèrdua de biodiversitat. Complementant l’activitat, un parell de dies més tard feien una eixida al sender botànic Joan Pellicer i la rambla de les coves del Truig, on consolidaren tota eixa teoria entre flors, papallones i fòssils.

El programa s’iniciava fa ja dotze anys des de les regidories d’educació, medi ambient i cultura amb l’objectiu què els xiquets i xiquetes de l’Alcúdia conegueren de primera mà la natura que els envolta. Començant solament amb els alumnes de cinquè, els tallers obrien els ulls als menuts del poble i els permetia aprendre més enllà del suport que utilitzen habitualment, restringit a un llibre i un aula.

Després de la bona acollida que va tindre el projecte, l’any 2010 es decideix ampliar l’activitat a tots els cursos escolars, i augmentar el nombre de continguts oferits: exposicions fotogràfiques, tallers de noves tecnologies, elaboració de cremes i locions amb productes naturals…

Ensenyant els xiquets i xiquetes des de ben menuts el que suposa la natura que els envolta ajudarà, no sòls a que siguen capaços de valorar-la, sinó a fomentar un futur en el que la ajuden i la recolzen.